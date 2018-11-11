Andre Ayew: Cocu'nun da iyi bir tarzı vardı ve elimizden geleni yapıyorduk

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçta ağları sarsan Andre Ayew, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ayew, "İyi bir maç çıkardık, maça da iyi başladık. Alanya'nın iyi oyuncuları var ama iyi bir periyottayız. Galatasaray ile berabere kaldık ve Anderlecht'i yendik. Bu maça öz güvenli geldik" dedi.

Arkadaşlarına alıştığını da belirten Ganalı oyuncu, "Bugün iyi savaştık. Ben de arkadaşılarımı daha iyi tanımaya, onların yapacaklarını daha iyi görmeye başladım. İyi bir maç çıkardık" ifadelerini kullandı.

Cocu ile Koeman'ın arasındaki fark sorulan Ayew, "Cocu'nun da çok iyi tarzı vardı, onun zamanında da elimizden gelenin en iyisini yapmayı denedik. İşler iyi gitmedi. Biz Cocu varken de, Koeman varken de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Futbol böyledir, kafanızı kaldırıp en iyisini yapmanız gerekir" diye konuştu.

(Sporx)