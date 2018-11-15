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Andre Ayew Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe’nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda sürdürmek istiyor.

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Sarı-lacivertli formayı giymekten mutlu olduğunu dile getiren Andre Ayew’in profesyonel tavrı da yönetimin takdirini kazanmış durumda. Fenerbahçe yönetimi, İngiltere Premier ekiplerinden Swansea City’den 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ayew’in sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Ancak yönetim İngiliz kulübüyle görüşerek Ayew’in kiralık sözleşmesini uzatmak istiyor. İngiliz kulübü de 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Ganalı oyuncu Ayew’in yeniden kiralanmasına sıcak baktığı gelen haberler arasında.

(Yeni Şafak)

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