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Andre Ayew: İkinci yarı yediğimiz gol öz güvenimizi kırdı

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

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Fenerbahçe'de Andre Ayew, BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendi evlerinde bu kaybın kabul edilemez olduğunu belirten Ayew, "Çok üzgünüz. Tribünde bir taraftarın düştüğü haberini aldık, ona geçmiş olsun. İyi başladık, golleri bulduk ama ritmi koruyamadık. İkinci yarı yediğimiz gol öz güvenimizi kırdı. Üçüncü golü atamadık. Kendi sahamızda oynuyorsak, bu akşam yaptığımızı yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Üst üste çok kayıp yaşadıklarını söyleyen Ganalı oyuncu, "Büyük bir kulübüz ve bunları yapmamalıyız. Kafamızı yukarı kaldırmalıyız çünkü artık çok fazla olmaya başladı bu durum" diye konuştu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Ayew, "Çok fazla pozisyona girdik, daha fazla gol atmalıydık. Kendi sahanızda oynarken attığınız 2 gol yetmeli. Daha fazla atabilirdik ama o golleri yememeliydik. Onların kalesinde de kendi kalemizde de daha etkili olmalıyız. Eksik olan bu" dedi.

(Sporx)

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