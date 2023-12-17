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Spor

Andre Onana: Anfield beni etkilemedi

Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana, 0-0 berabere biten Liverpool maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2023 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Andre Onana: Anfield beni etkilemedi
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Manchester United'ın sezon başında 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ve son oynanan Liverpool maçında etkili performans gösteren Andre Onana karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Andre Onana'nın açıklamaları:

"Anfield'ın atmosferi beni hiç etkilemedi. Sonuç kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Buraya kazanmak için gelmiştik, biz Manchester United'ız. Mücadele ettik. Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Manchester United ile en iyi maçım değildi. Gol yememek önemliydi ama asıl önemlisi kazanmaktı. Gol yemeden kazansaydık mükemmel olurdu. Kazanamadık. 1 puan iyidir, geleceğe bakacağız ama önümüzdeki maçlara odaklanacağız şimdi. Biz dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyoruz. Elbette Anfield'a da kazanmak için çıktık. Yoksa futbol oynamanın ne anlamı var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak, her maça kazanma isteğiyle çıkıyoruz. Pozitif kalmalıyız."

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