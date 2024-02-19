Andre Onana, ManU'nun başarısının sırrını açıkladı!

Manchester United kalecisi Andre Onana takımın son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlara dair konuştu.

İyi bir ortam yakaladıklarını söyleyen Onana, "Elbette maçların böyle kazanıldığını düşünüyorum. İyi ve kötü anlarda birlikte olmamız gerekiyor. İşler kötü gittiğinde bile birbirimize yardım etmeliyiz. Şu anda yaptığımız şey çok güzel ve izlememiz gereken yol da bu. Böyle devam etmeliyiz. Olağanüstü bir şey yapmadık. Her rakibi yenmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Luton Town maçının zor geçtiğini söyleyen Kamerunlu kaleci, "Zor bir rakibe karşı oynadık, saha küçüktü. Evlerinde oynadıklarında güçlüler ve zor bir maç bekliyorduk. Galibiyetlerden dolayı mutluyum ve bu sezon da aynı ruhla devam edeceğimizi umuyorum." dedi.