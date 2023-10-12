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Spor

Andre Onana, milli takıma gitmek istemiyor!

Manchester United'da performansıyla çok konuşulan Andre Onana, Kamerun Milli Takımı ile mücadele edeceği Afrika Kupası'na gitmeye istekli değil.

12 Ekim 2023 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
Andre Onana, milli takıma gitmek istemiyor!
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Sezon başında transfer olduğu Manchester United'da beklentileri veremeyen Andre Onana'dan sürpriz bir karar geldi.

ESPN'de yer alan habere göre; Andre Onana, ülkesi Kamerun ile oynayacağı Afrika Kupası'na gitmek istemiyor.

Haberde, Manchester'da çalkantılı günler geçiren Onana'nın, teknik direktör Ten Hag'ın da desteğiyle performasını artırmak amacıyla çalışmalarına kulübüyle devam edeceği ve kalesindeki yerini kaybetmek istemediği için bu kararı aldığı belirtildi.

RIGOBERT SONG'LA DA SORUN YAŞIYOR

Öte yandan haberde; Onana'nın Kamerun milli takımı hocası Rigobert Song'la da sorun yaşadığı ve milli takıma gitmek istememesinin bir diğer nedeninin de bu olduğu ifade edildi.

Onana, Song ile 2022 Dünya Kupası'nda sorun yaşamış ve ardından milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Ancak devreye giren Kamerun Futbol Federasyonu daha sonra yeniden Onana'yı milli takıma davet etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester kalesini 11 karşılaşmada koruyan Onana, kalesinde 19 gol görürken kalesini sadece 3 maçta gole kapadı. 27 yaşındaki file bekçisinin 2028 yılına dek İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

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