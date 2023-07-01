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Spor

Andre Silva sürprizi! Süper Lig devinden resmi teklif

RedBull Leipzig forması ile fırtına gibi esen 27 yaşındaki yıldız isim Andre Silva için Süper Lig devi devreye girdi. Başarılı oyuncu Andre Silva için kulübü ile ilk görüşme yapıldı. İşte detaylar...

1 Temmuz 2023 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Andre Silva sürprizi! Süper Lig devinden resmi teklif
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edeceği için bu karşılaşmalara kadar kadrosuna en az bir forvet eklemek istiyor. Cim-bom'un gündemine gelen son isim Andre Silva oldu. Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız oyuncu Andre Silva için kulübü Leipzig ilke görüşmelere başladı.

ANDRE SILVA İÇİN LEIPZIG İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bir süredir İspanyol sol bek Angelino'nun bonservisini alabilmek amacıyla Leipzig'le pazarlık halinde olan Galatasaray yönetimi, santrfor arayışı doğrultusunda radara takılan Andre Silva'nın bonservisini de Alman kulübünden talep etti. Daha önce Milan, Sevilla ve Porto gibi devlerin formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun büyük çoğunluğunu yedek kulübesinde geçirdi.

BİR FORVET DAHA GELECEK

Başka bir golcü takviyesi daha yapmaya hazırlanan Leipzig, Silva için uygun bir bonservis bedeli talep ederse Galatasaray yönetimi bu transferi de bitirmeye çalışacak.

Son sezonunda çoğunluğunu sonradan oyuna girerek tamamladığı 31 maçta 4 gol 4 asistle tamamlayan Portekizli, Galatasaray'da da Icardi'nin alternatifi olarak düşünülüyor.

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