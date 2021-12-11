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  • Andre Villas-Boas'tan Beşiktaş'a ret! ''Kariye planlarında Türkiye yok''
Spor

Andre Villas-Boas'tan Beşiktaş'a ret! ''Kariye planlarında Türkiye yok''

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların Andre Villas-Boas için girişimlerde bulunduğu ve Portekizli teknik adamın teklifi reddettiği iddia edildi. Andre Villas-Boas, en son Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştırmıştı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:02 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:16
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Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. En son Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştıran Andre Villas-Boas'ın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş , Andre Villas-Boas'ı takımın başına getirmek için temaslarda bulundu ama Portekizli teknik adam Siyah-beyazlıların teklifini reddetti.

KARİYER PLANINDA TÜRKİYE YOK

44 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'ı reddetme nedeni ise kariyer planlarında Türkiye'nin olmaması ve devre arasında takım çalıştırmak istememesi olarak gösterildi.

Villas-Boas'ın aynı şekilde teklif yapan Flamengo'yu da bu sebepten ötürü reddettiği ifade edildi.

Andre Villas-Boas, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştırıyordu.

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