Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci'yi yeniden kadrosuna dahil etti. İtalyan futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük'ün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Bertolacci'ye yuvaya hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Daha önce 2020 ile 2022 yılları arasında Karagümrük forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 51 maçta 9 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de ayrıca Kayserispor'da da oynayan Bertolacci, sarı-kırmızılı formayla da 17 maçta 2 gol kaydetti.