Andrea Pirlo: Kötü bir başlangıç yaptık

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a 4-2 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, ilk maça yakışmayan bir konsantrasyonla oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "Kötü bir başlangıç yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergilemedik." dedi.



Pirlo, 2-0 geriye düştükleri maçta geri dönmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, "İkinci yarıya daha iyi başladık ve istediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. Üçüncü golü de atabilirdik ama rakibin üçüncü golünü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre." diye konuştu.