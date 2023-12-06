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Spor

Andrea Pirlo: Real Madrid ile anlaşmıştım

İtalya Serie B takımlarından Sampdoria'yı çalıştıran Andre Pirlo, futbolculuk dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid hakkında itirafta bulunan Pirlo, 'Real Madrid ile anlaşmıştım ama Milan yönetimi beni ikna etti.' dedi.

6 Aralık 2023 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Andrea Pirlo: Real Madrid ile anlaşmıştım
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Sampdoria Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınına çarpıcı itiraflarda bulundu.

Pirlo yaptığı açıklamada, "Kendime hiçbir zaman sınır koymadım. Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en iyilerden biri olmak istedim. Hep gelişmeye çalıştım. Yetenek her zaman çalışmakla gelişir." dedi.

Real Madrid ile ilgili itiraflarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Calciopoli olayları sonrası Serie A'nın geleceği henüz belli değildi. Real Madrid ile anlaşmıştım ama Milan yönetimi takımın bu olaylardan dolayı ceza almayacağını söyleyince menajerim tekrardan Milan ile anlaştı. Ayrıca, Ibrahimovic'in Milan'a gelme durumu vardı. Sonuç olarak Ibra, Milan'a geldi ve ben de burada kaldım." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile ilgili de konuşan Pirlo, "Gamper Kupası sırasında Barcelona'ya transfer olmamı isteyen Guardiola beni ofisine çağırdı ancak transfer gerçekleşmedi." sözlerini sarfetti.

Andrea Pirlo, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi yapmıştı.

Sampdoria'nın başında 17 maça çıkan Pirlo, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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