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Spor

Andreas Cornelius: Trabzon'da taraftarlar fanatik

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Andreas Cornelius, ülkesinin basınına konuştu.

2 Ocak 2022 Pazar 15:14 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 15:14
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Trabzonspor'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Cornelius, "Tanınmaya alışığım ama Trabzon tamamen farklı. Çok farklı bir şey var. Futbol kültürü çok yoğun. Taraftarlar fanatik. Türk futbolu hakkında gerçekten iyi bir izlenime sahibim. İyi futbol ve her yerde devasa stadyumlar var. Şimdiye kadar çok eğlendim. Türkiye'de hayattan keyif almam, sahadaki iyi performansıma da yansıyor olabilir. Ligde iyi durumdayız ve ligi kazanmak istiyoruz. Uzun yıllardır bunu yapamıyoruz. Bu yüzden gerçekten şampiyonluğun bir parçası olmak istiyorum. İyi bir takımımız var. İyi bir konumdayız. Tabii ki şampiyonluk için de daha çok gol atmam gerek" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililerde şu ana kadar 20 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 10 gol atma başarısı gösterdi.

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