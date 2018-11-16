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Andreas Granqvist: Türkiye maçına final maçı gibi bakıyoruz

İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye A Milli Takımı'nın iyi bir takım olduğunu belirterek, 'Daha önceki maçta Türk takımı ve oyuncuları daha iyilerdi. Bu maça ona göre hazırlandık ve daha iyi bir sonuç çıkaracağız' dedi.

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UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden İsveç Milli Takımı, yarın Konya'da Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Türkiye A Milli Takımı ile karşılaşacak. Maç için kente gelen İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andresson ve futbolcu Andreas Granqvist ile birlikte maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Andresson, hazırlık sürecinde iyi bir hafta geçirdiklerini, herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti. 

İsveç milli takımının son maçta Türkiye A Milli Takımı'na yenildiği hatırlatılması üzerine teknik direktör Janne Andersson, ''Türkiye iyi bir takım. Fiziksel başarısı iyi. Biz onlar kadar iyi değildik. O maçtan ders aldık. Maçta sakatlanmalar vardı. Onları gidermeye çalıştık. Her maçın ve takımın kendi oluşumu vardır.  Bireyselde Türk takımı ve oyuncuları daha iyilerdi. Bu maçta daha iyi bir sonuç çıkaracağız'' dedi.

Andresson, yenmek için oynayacaklarını, oyunun temelinde fazla değişiklik yapmadan sahaya çıkacaklarını belirtti. 

İsveç Milli Takımı oyuncusu  Andreas Granqvist ise  Türk milli takımı oyuncularının çok daha yetenekli olduğunu belirterek, ''Türk milli takımı, adam adama bireysel oyunlarda çok yetenekliler. Defans oyunlarımıza dikkat edeceğiz. Açıkta dikkatli bir şekilde karşı takıma fırsat vermemeye çalışacağız. 3 puan alarak grupta üstün olmayı hedefliyoruz. Yenmek için oynayacağız. Kaybedersek düşüyoruz. Bu istemediğimiz bir şey.  Bu maça final maçı gibi bakıyoruz. Türkiye güçlü bir takım'' diye konuştu.

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