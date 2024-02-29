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Spor

Andrew Robertson'a Bayern kancası!

Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'in Liverpool'un yıldız sol beki Andrew Robertson için girişimde bulunacağı iddia edildi.

29 Şubat 2024 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Andrew Robertson'a Bayern kancası!
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'in liste başındaki ismi belli oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Alphonso Davies'i Real Madrid'e yollamak isteyen Bayern Münih gözünü Andrew Robertson'a çevirdi.

Haberin detaylarında Bayern Münih'in bu transferi gerçekleştirmesinin çok zor olduğu ancak ellerinden geleni yapacakları da söylendi.

282 MAÇA ÇIKTI

Liverpool ile toplamda 282 resmi maça çıkan Andrew Robertson bu karşılaşmalarda 9 gol ve 64 asistlik skor katkısı sağladı.

Robertson ayrıca Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan ikinci savunma oyuncusu unvanına da sahip.

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