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Spor

Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu

Tek erkeklerde dünya 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, katıldığı İsveç Açık'ta kupanın sahibi oldu.

23 Temmuz 2023 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Andrey Rublev, İsveç Açık'ta şampiyon oldu
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Bastad bölgesinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvalarından İsveç Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud ile Rublev karşılaştı.

Rublev, 1 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ikinci ATP turnuvası zaferine ulaştı.

İsviçre Açık'ta ise Arjantinli tenisçi Pedro Cachin, kupanın sahibi oldu.

İsviçre'nin Gstaad bölgesinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile karşılaşan dünya 90 numarası Cachin, rakibini 3-6, 6-0, 7-5'lik setlerle 2-1 yendi ve kariyerinin ilk ATP Turu zaferini elde etti.

  • Andrey Rublev
  • İsveç Açık
  • Tek erkekler tenis şampiyonu

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