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Spor

Ange Postecoglou: En korkulu anlarını yaşayacaklar

İngiltere Premier Lig'e etkili bir başlangıç yapan Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, Arsenal maçı öncesi iddialı sözler söyledi. Kendi oyunlarını oynayacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı 'Bizden korkacaklar' dedi.

22 Eylül 2023 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Ange Postecoglou: En korkulu anlarını yaşayacaklar
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Tottenham'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Premier Lig'in 6. haftasında oynayacakları Arsenal maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN KORKACAKLAR"

Londra derbisinde oyun anlayışlarını değiştirip değiştirmeyecekleri üzerine sorulan soruya yanıt veren Postecoglou, "Arsenal maçında oyun planımızda değişiklik olmayacak. Sahaya çıkacağız ve onlara hayatlarının en korkulu anlarını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Arsenal-Tottenham mücadelesi, 24 Eylül Pazar günü TSİ 16:00'da Emirates Stadı'nda oynanacak. Maç öncesi iki ekibin de 13 puanı bulunuyor.

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