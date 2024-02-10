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Spor

Ange Postecoglou'dan mavi kart uygulamasına sert tepki

Mavi kart uygulamasına son tepki Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou'dan geldi.

10 Şubat 2024 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
Ange Postecoglou'dan mavi kart uygulamasına sert tepki
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Futbolda hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular için çarpıcı bir yeni karar hazırlığında bulunuluyor.

IFAB, futbolda taktik fauller ve hakemlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle "Mavi kart" uygulamasına onay vererek test aşamasına sokmuştu. Buna göre mavi kart alan oyuncu, 10 dakika boyunca sahadan ihraç olacak.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN ELEŞTİRİ

Futbolda uygulanması için hazırlığa geçirilen bu karar için Jürgen Klopp, Pochettino ve Ancelotti bu kararı eleştirirken, Arteta, bunun denemeye değer olduğunu söylemişti.

POSTECOGLOU'DAN SERT AÇIKLAMA

Bu doğrultuda mavi kart uygulamasına son olarak da Tottenham Hotspur teknik direktörü Ange Postecoglou'dan yorum geldi.

Postecoglou, "Bir takımın 10 dakika boyunca bir kişi eksik oynaması futbolu ne hale getirecek biliyor musunuz? Cevap vereyim, mahvedecek." dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Bir takımın 10 dakika boyunca zaman geçirmesini izleyeceğiz. Her spor, oyunu daha hızlı bir hale getirmeye çalışırken biz ise garip bir sebepten dolayı tersini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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