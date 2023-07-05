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Spor

Angel Di Maria, Benfica'ya geri döndü

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve mukavelesini yenilemeyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria eski takımı Benfica ile anlaşma sağladı.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Angel Di Maria, Benfica'ya geri döndü
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Portekiz Ligi şampiyonu Benfica, Juventus ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Angel Di Maria'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Angel Di Maria'yı kadrosuna kattı.

Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız eski takımının yolunu tuttu.

2007 yılında Avrupa'ya ilk kez Portekiz deviyle ayak basan 35 yaşındaki futbolcu 16 yıl aradan sonra Benfica'ya geri döndü.

Di Maria, geride bıraktığımız sezonda Juventus ile toplam 40 maça çıkıp 8 gol 7 asist ile oynadı.

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