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Spor

Angel Gomes'ten Lille'e 5 yıllık imza

Manchester United'dan ayrılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Angel Gomes, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e transfer oldu.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 16:27 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 16:27
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Manchester United'dan ayrılan genç oyuncu Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığı ve gelecek sezon için Portekiz'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi.

Manchester United'ın altyapısından yetişen ve A Takım'da ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıkan Gomes, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetmişti.

Gomes, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak forma giyiyor.

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