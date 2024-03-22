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Spor

Angelino: Uzun süre Roma'da kalmak istiyorum

Sezon başında kiralık olarak imza attığı Galatasaray'dan ayrılarak devre arasında Serie A ekiplerinden Roma'nın yolunu tutan Angelino, başkent ekibinde uzun süre forma giymek istediğini dile getirdi.

22 Mart 2024 Cuma 18:28 - Güncelleme:
Angelino: Uzun süre Roma'da kalmak istiyorum
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Roma'nın devre arasında RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Roma'yı sevdiğini söyleyen İspanyol sol bek, "Ailem, Roma'da çok mutlu ve uzun süre burada kalmayı umuyoruz. Onlar gibi ben de Roma'yı hemen sevdim" dedi.

Angelino, Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 8 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY PERFORMANSI

İspanyol futbolcu, sezonun ilk yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti. Galatasaray formasıyla 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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