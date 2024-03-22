Angelino: Uzun süre Roma'da kalmak istiyorum

Roma'nın devre arasında RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Roma'yı sevdiğini söyleyen İspanyol sol bek, "Ailem, Roma'da çok mutlu ve uzun süre burada kalmayı umuyoruz. Onlar gibi ben de Roma'yı hemen sevdim" dedi.

Angelino, Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 8 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY PERFORMANSI

İspanyol futbolcu, sezonun ilk yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti. Galatasaray formasıyla 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.