Roma'nın, devre arasında RB Leipzig'ten kiraladığı Angelino için satın alma maddesi ortaya çıktı.

5 MİLYON EUROLUK MADDE

Sky'da yer alan habere göre, iki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, Angelino için yapılan sözleşmede 5 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

Roma'nın, İspanyol sol bek için bu maddeyi kullanıp kullanmayacağının henüz belirsiz olduğu belirtildi. Angelino, daha önce yaptığı açıklamada, Roma'da mutlu olduğunu söylemişti. 27 yaşındaki Angelino, transferinden bu yana Roma'da 10 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Angelino, sezonun ilk yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti. Sarı-kırmızılı takım, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle Angelino ile devre arasında yollarını ayırmıştı. Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Angelino, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Angelino'nun, bonservisinin bulunduğu Leipzig ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.