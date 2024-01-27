İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Angelino'ya sürpriz talip çıktı!

Galatasaray'da kadrodan ayrılması beklenen isimlerden biri olan Angelino'ya, İtalyan ekibi Roma talip oldu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Angelino'ya sürpriz talip çıktı!
ABONE OL

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANDA YER ALDI

İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

OPSİYON NEDENİYLE YEDEK KALDI

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

ROMA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Angelino'yu kadrosuna katmak için Leipzig ile temasa geçti.

İtalyan temsilcisinin, Angelino'yu kiralamak istediği ve sözleşmede 5 milyon euro'luk satın alma maddesinin de olacağı kaydedildi. Roma ve Leipzig arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Gianluca Di Marzio da, Roma'nın Angelino ile anlaştığını ve Galatasaray'ın onay verdiği anda transferin gerçekleşeceğini söyledi.

Angelino'nun adı Roma dışında Torino ve Marsilya ile de anılmıştı.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.