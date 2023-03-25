Ankara derbisinde kazanan Halkbank

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında başkent derbisinde Halkbank, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini yenen Halkbank, üst üste 12'nci, toplamda ise 21'inci galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Ziraat Bankkart ise ligde 3. yenilgisini aldı ve 54 puanla 2. sırada kaldı.

Halkbank, puanını 61'e çıkardı ve en yakın takipçisi Ziraat Bankkart'la arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.

Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Martin Atanosov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Juantorena)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel Aziz, Doğukan Ulu (Volkan Döne, Deniz İvgen)

Setler: 22-25, 14-25, 15-25

Süre: 70 dakika (27, 22, 21)