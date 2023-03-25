İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Ankara derbisinde kazanan Halkbank

Axa Sigorta Efeler Ligi 23. haftasında Ziraat Bankkart'a konuk olan Halkbank 3-0 gibi net bir skorla maçı kazanırken üst üste ligdeki 12. galibiyetini aldı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Ankara derbisinde kazanan Halkbank
ABONE OL

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında başkent derbisinde Halkbank, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada rakibini yenen Halkbank, üst üste 12'nci, toplamda ise 21'inci galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Ziraat Bankkart ise ligde 3. yenilgisini aldı ve 54 puanla 2. sırada kaldı.

Halkbank, puanını 61'e çıkardı ve en yakın takipçisi Ziraat Bankkart'la arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.

Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Erhan Alparslan

Ziraat Bankkart: Martin Atanosov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Juantorena)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel Aziz, Doğukan Ulu (Volkan Döne, Deniz İvgen)

Setler: 22-25, 14-25, 15-25

Süre: 70 dakika (27, 22, 21)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.