Ankara Keçiörengücü, Ali Babaei'yi kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, İranlı futbolcu Ali Babaei ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 2001 doğumlu İranlı forvet oyuncusu Ali Babaei ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali'ye, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
ALİ BABAEİ KİMDİR?
Futbol kariyerine Paykan FC U19'da başlayan Ali Babaei, 2018'in yazında Naft Novin U19'a transfer oldu. 2019-2020 sezonunu İran Ligi ekiplerinden Sepahan'da geçiren 21 yaşındaki İranlı sağ kanat oyuncusu, 2020'nin yazından beri kulüpsüzdü.