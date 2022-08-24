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Spor

Ankara Keçiörengücü, Ali Babaei'yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 21 yaşındaki İranlı sağ kanat Ali Babaei'yi kadrosuna kattı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
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Ankara Keçiörengücü, İranlı futbolcu Ali Babaei ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 2001 doğumlu İranlı forvet oyuncusu Ali Babaei ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali'ye, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

ALİ BABAEİ KİMDİR?

Futbol kariyerine Paykan FC U19'da başlayan Ali Babaei, 2018'in yazında Naft Novin U19'a transfer oldu. 2019-2020 sezonunu İran Ligi ekiplerinden Sepahan'da geçiren 21 yaşındaki İranlı sağ kanat oyuncusu, 2020'nin yazından beri kulüpsüzdü.

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