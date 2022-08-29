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Spor

Ankara Keçiörengücü, Altay deplasmanında 3 golle kazandı

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Altay'ı 3-1 mağlup etti.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:12 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Öte yandan Altaylı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 28 Naderi)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 79 Balaj), Olawoyin (Dk. 90+3 Erkam Reşmen), Bardhi (Dk. 79 Mara), Melih İnan (Dk. 68 Rashad Muhammed), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz

GOLLER: Dk. 23 Hamza Gür, Dk. 56 Olawoyin, Dk. 81 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 80 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Salih Sarıkaya, Dk. 55 Björkander, Dk. 61 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 63 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 87 Balaj (Ankara Keçiörengücü)

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