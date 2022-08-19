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Spor

Ankara Keçiörengücü, Bekir Karadeniz'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'da forma giyen Bekir Karadeniz'i renklerine bağladı.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 20:13 - Güncelleme:
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Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'dan orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Pendikspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bekir Karadeniz ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Bekir Karadeniz'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BEKİR KARADENİZ KİMDİR?

Futbol kariyerine 2017'de Tokatspor alt yapısında başlayan Bekir Karadeniz, 2019'un yazında Pendikspor'a transfer oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Isparta 32 Spor'da da forma giydi.

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