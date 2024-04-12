Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Burak Olcar yönetecek.
Ligde 6 maçtır yenilmeyen teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 44 puanla 8. sırada yer alıyor.
Play-off hattının sadece 1 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, son maçında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde geçen hafta Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Ankara Keçiörengücü ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.
33 puanla 13. sırada bulunan Ankara Keçiörengücü, tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 bitmişti.