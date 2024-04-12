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Spor

Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta Ankara derbisine sahne olacak. Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği yarın kozlarını paylaşacak.

AA12 Nisan 2024 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın başkent temsilcileri Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Burak Olcar yönetecek.

Ligde 6 maçtır yenilmeyen teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 44 puanla 8. sırada yer alıyor.

Play-off hattının sadece 1 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, son maçında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde geçen hafta Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Ankara Keçiörengücü ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

33 puanla 13. sırada bulunan Ankara Keçiörengücü, tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 bitmişti.

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