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Spor

Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor'u 2 golle geçti

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

AA4 Eylül 2022 Pazar 18:42 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erkam Reşmen), Melih İnan (Dk. 61 Rashad Muhammed), Bardhi (Dk. 67 Balaj), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 67 Camara)

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Çağlayan Menderes), Donkor, Ümit Kurt, İsmail Erdoğan (Dk. 38 Hüsamettin Tut), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Nalepa), Burak Süleyman (Dk. 62 Woolery), Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Hurşit Taşcı (Dk. 62 Ozan Sol), Kasongo

GOLLER: Dk. 76 Olawoyin, Dk. 79 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Kasongo (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Ümit Kurt (Sakaryaspor)

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