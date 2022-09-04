Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 yendi.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Erkam Reşmen), Melih İnan (Dk. 61 Rashad Muhammed), Bardhi (Dk. 67 Balaj), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 67 Camara)
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Çağlayan Menderes), Donkor, Ümit Kurt, İsmail Erdoğan (Dk. 38 Hüsamettin Tut), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Nalepa), Burak Süleyman (Dk. 62 Woolery), Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Hurşit Taşcı (Dk. 62 Ozan Sol), Kasongo
GOLLER: Dk. 76 Olawoyin, Dk. 79 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Kasongo (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90 Ümit Kurt (Sakaryaspor)