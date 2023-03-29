Ankara Keçiörengücü'nde Ahmet Cingöz dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Ahmet Cingöz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ahmet Cingöz ile karşılıklı yapılan görüşme sonrası yollarımız ayrılmıştır. Ahmet Cingöz ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eflatun beyazlı ekip bu sezon çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak ligde 47 puan ile 6. sırada yer alıyor. Başkent ekibi son 5 maçta 2 galibiyet aldı.