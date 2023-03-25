Ankara'da kazanan olmadı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.
Gençlerbirliği oyuncusu Buğra Çağıran, sahalarda ender görülen bir gole imza attı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda top filelerle buluştu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Alper Akarsu, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel
Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Melih İnan, Erkam Reşmen (Dk. 82 Abdullah Aydın), Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Anderson (Dk. 73 Hamza Gür), Bardhi (Dk. 64 Aykut Çeviker), Malle (Dk. 65 Jallow), Dembele
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 62 İlker Karakaş), Ikic, Buğra Çağıran (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Hayrullah Erkip), Rharsalla (Dk. 77 Torje), Ayovi (Dk. 46 Erkan Eyibil)
Goller: Dk. 24 Mete Kaan Demir, Dk. 80 Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Ikic (Kendi kalesine), Dk. 57 Dembele (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 36 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 18 Abdullah Durak, Dk. 45+1 Rharsalla, Dk. 45+3 Ayovi, Dk. 50 Fontaine, Dk. 83 Torje (Gençlerbirliği), Dk. 22 Malle, Dk. 70 Dembele, Dk. 90+4 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü)