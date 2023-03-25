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Spor

Ankara'da kazanan olmadı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği maçında eşitlik bozulmadı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Ankara'da kazanan olmadı
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı.

Gençlerbirliği oyuncusu Buğra Çağıran, sahalarda ender görülen bir gole imza attı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda top filelerle buluştu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Alper Akarsu, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel

Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Melih İnan, Erkam Reşmen (Dk. 82 Abdullah Aydın), Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Anderson (Dk. 73 Hamza Gür), Bardhi (Dk. 64 Aykut Çeviker), Malle (Dk. 65 Jallow), Dembele

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 62 İlker Karakaş), Ikic, Buğra Çağıran (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Mete Kaan Demir (Dk. 77 Hayrullah Erkip), Rharsalla (Dk. 77 Torje), Ayovi (Dk. 46 Erkan Eyibil)

Goller: Dk. 24 Mete Kaan Demir, Dk. 80 Buğra Çağıran (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Ikic (Kendi kalesine), Dk. 57 Dembele (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 36 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 18 Abdullah Durak, Dk. 45+1 Rharsalla, Dk. 45+3 Ayovi, Dk. 50 Fontaine, Dk. 83 Torje (Gençlerbirliği), Dk. 22 Malle, Dk. 70 Dembele, Dk. 90+4 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü)

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