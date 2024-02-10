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Spor

Ankara'daki zemin Galatasaray'ı harekete geçirdi

Galatasaray yönetimi, Eryaman Stadı'nın bozuk zemini sebebiyle TFF'ye başvurdu. Sarı kırmzılı ekip, Ankaragücü maçının başka bir stadyumda oynanmasını istedi.

Sabah10 Şubat 2024 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
Ankara'daki zemin Galatasaray'ı harekete geçirdi
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Türk futbolunda son haftalarda zeminlerde yaşanan sorunlar tüm takımların ortak problemi olurken Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor maçında Eryaman Stadı'nın zemini Galatasaray'ı harekete geçirdi.

Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde duruma isyan edip zemini eleştirirken, Trabzonspor'un yediği golde zeminin kötülüğü büyük etki etti. Bu gelişmelerin ardından ise Galatasaray yönetimi, gelecek hafta Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesinde düğmeye bastı. 18 Şubat Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi için raporlar hazırlayan sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru da yaptı.

ÇEYREK FİNAL YOLU ÖNCESİ SAKATLIK RİSKİ VAR

Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın ardından hafta içinde Sparta Prag'ı ağırlayacak olan Cimbom, sonrasında Ankaragücü'ne konuk olup ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için deplasmanda Sparta Prag'la oynayacak.

Galatasaray yönetiminin kendi arasında yaptığı değerlendirmede, "Yıldız oyuncularımızın sakatlanmasını bekleyemeyiz. Eryaman Stadı, sporcu sağlığı için kötü bir durumda" yorumu öne çıktı.

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yine zemin nedeniyle King ve Bonucci'nin sakatlıklarından bahsetmesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın zemin sorunlarından söz etmesi de Galatasaray yönetiminin harekete geçmesine neden oldu. TFF'ye yapılacak başvurunun dayandırıldığı asıl nokta ise Galatasaray'ın, Avrupa'da yola devam ederken sakatlık yaşama riski.

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