Ankaragücü 1 puanı 90. dakikada kurtardı

08 Kasım 2020 Pazar 17:40 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 17:40

Süper Lig’in 8’inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi.

2’nci dakikada sağ taraftan Lucas’ın kullandığı taç atışında ceza sahasında yaşanan karambolde Artur bir metreden topu auta attı.

6’ncı dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Borven topu altıpas içine yerden gönderdi. Saba kalecinin önünde topa dukunamadı.

15’inci dakikadaki Fatih Karagümrük atağında, Ndiaye’nin kale içine yaptığı ortada Artur’a çarpan top filelere gitti: 0-1.

25’inci dakikada ceza sahası içinde Ervin Zukanovic’in Sarlija’ya yaptığı harekette hakem penaltı noktasını gösterdi.

27’nci dakikada Ankaragücü’nde Borven’in kullandığı penaltı atışında top kaleciye çarparak filelerle buluştu: 1-1.

35’inci dakikada konuk ekipten Ndiaye’nin sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Roco topu kafa ile filelere gönderdi: 1-2.

41’inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Borven’in çektiği şutta top kaleciyi de geçerek arka direkten auta çıktı.

43’üncü dakikada Erdi’nin hatasından yararlanan Ndiaye ceza sahasına girdi. Çektiği şutta top kaleciyi geçerek boş kaleye giderken Erdi yetişti ve topu kornere gönderdi.

52’nci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Erik Sabo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sabo’nun şutunda kaleci Friedrich son anda topu uzaklaştırdı.

75’inci dakikada kullanılan korner atışında Erdi’in kafa vuruşu kaleciyi de geçerek arka direkten auta çıktı.

78’inci dakikada savunmadan dönen topa Emre vurdu, meşin yuvarlak yine savunmadan döndü. Topu önünde bulan Emre Güral’ın şutunda kaleci Emiliano topu son anda kornere çeldi.

81’inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Ervin kullandı. Ceza yayı üzerinden Ervin’in kullandığı vuruşta top üst direkten auta çıktı.

90’ıncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Emre’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden ev sahibi takımın futbolcusu Emre Güral topu ağlara gönderdi: 2-2.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

STAT: Eryaman

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Erdi Dikmen, A.Rıdvan Çankaya (Dk.72 Lukasik), Luka Adzic (Dk.90 Orkan Çınar), Saba, Assane (Dk. 63 Emre Güral), Borven (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Sarlija, Atila Turan (Dk.90 Mücahit Can), Boligni

FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano, Roco, Lucas (Dk.77 Koray Altınay), Artur (Dk.90+1 Mevlüt), Eric, Ndao (Dk.77 Jimmy Durmaz), Ndiaye (Dk.90+1 Zeki), Balkovec, Erik Sabo, Ervin Zukanovic, Aatif (Dk.88 Ramazan Civelek)

SARI KARTLAR: Ervin, Ndao, Roco) (Fatih Karagümrük)­­ - Sarlija, Luka, Atakan, Pazdan, (Ankaragücü)

GOLLER: Dk. 15 Artur, Dk. 35 Roco (Fatih Karagümrük) - Dk. 27 (P) Borven, Dk.90 Emre Güral (Ankaragücü)

FUAT ÇAPA: "GEÇTİĞİMİZ SEZON EN BAŞARILI TEKNİK ADAMLARDAN BİRİYDİM"



Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde, Teknik Direktör Fuat Çapa, "Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Futa Çapa, şunları söyledi:

"Rakibin birinci bölgeden ikinci bölgeye geçişlerinde iyi baskı yaptığını biliyorduk. Burada dikkatli olmamız gerektiğini konuştuk. Duran toplarda da etkili bir takım. Bunun üzerine de çalışmıştık ama yediğimiz ilk gol tam maçtan önce söylediğimiz şeyin kopyası oldu. İkinci gol de öyle. O ana kadar da çok istekliydik. Değişikliklerden sonra 2-2’yi bulacağımız çok belliydi ama atmış olduğumuz penaltı bile zorla kaleye girdi. İkinci golde bile top direkten döndükten sonra seke seke içeri girdi. İnanılmaz şansız bir dönem geçiriyoruz. Oynadığımız 6 maçı değerlendirirsek çok başarılı değiliz"

"EĞER BİR DAVAYA İNANIYORSANIZ MÜCADELE ETMEDEN OLMAZ"

Taraftarların istifa tezahüratları üzerine konuşan Çapa, "Benim için de çok kolay olabilirdi. Ben başarısız bir yerden gelmedim. Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim. Biz buradaki beklentileri, istekleri ve vizyonu gördük, inandık ve sabır gösterdik. Yoksa 2. hafta transfer tahtası açılmadı diye ben de gidebilirdim. Rahatlıkla yapabilirdim. Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Onun için biz bu sabrı gösterdik. Taraftarımız sabrı göstermedi ve ilk defa bunu yaşadım hayatımda. Çok hoş bir davranış değildi. Beklentilerini anlıyorum ama onlar da camiamızın içinde yaşadıklarımızı biliyorlar. Sadece oyuncu ismini alıp o oyuncuyu her mevkide oynatamazsınız. Geçtiğimiz hafta sağ bekim, sol bekim, stoperlerime bir şey olacak diye kulübede korktum. Vakalardan dolayı alternatif tek oyuncum yoktu" dedi.

ATILAY CANEL, “OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMEMİZE RAĞMEN OYUNCUYU BİR TÜRLÜ DEĞİŞTİREMEDİK”

Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel "Oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel şunları söyledi: "Biz buraya gelirken puan veya puanlar almaya gelmiştik. Bu saha bizim için uğurlu bir sahaydı. 1. Lig’ten Süper Lig’e çıktığımız bir sahaydı. Oyunu istediğimiz gibi kontrol altına aldık. Son 5 dakikaya kadar da oyunu istediğimiz kadar tuttuk ama son beş dakikada oyuncu değişikliği istememize rağmen oyuncuyu bir türlü değiştiremedik ve o sırada da o karambolde golü yedik. Onlara verilen penaltı gibi bizim gördüğümüz kadarıyla Enzo’nun düşürülüşü bize göre penaltıydı ama ne hikmetse verilmedi. Bir puan ile Karagümrük’e dönüyoruz."