Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçta liderliği Ümraniyespor'a kaptırmadı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü, aldığı 1 puanla rakibine liderliği kaptırmadı ve zirvedeki yerini korudu. İstanbul ekibi ise rakibinin 3 puan gerisinden 2. sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Owusu Kwabena'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aatif'in sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Antonio Mrsic'in kafa vuruşunda kaleci Akın topu kornere çeldi.

32. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Yacine Bammou, ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Kalesinden çıkan Akın'dan sıyrılan Bammou, bekletmeden yaptığı vuruşta, Akın'ın üzerinden topu filelerle buluşturdu. 1-1

47. dakikada sağ taraftan Onur Ayık'ın ortasında Mrsic'in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

51. dakikada Ümraniyespor savunmasından topu kapan Murat Akça, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

53. dakikada ceza sahası içine gönderilen topu kontrol eden Onur, Yusuf tarafından düşürüldü. Hakem Ümit Öztürk pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

54. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

74. dakikada sağ taraftan Şahverdi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya Sinan'ın kafası direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ariyibi, topu içeri çevirdi. Yasin Güreler'in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Baran Eraslan, Ali Can Alp

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu (Dk. 76 Mustafa Eser), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık (Dk. 85 Hasic), Mrsic (Dk. 63 Napoleoni), Del Valle (Dk. 85 Camara), Bammou

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 63 Ariyibi), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 76 Cem Ekinci), İshak Çakmak (DK. 57 Şahverdi Çetin), Mehmet Murat Uçar, Zahid (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Owusu, Chahechouhe (Dk. 57 Geraldo)

Goller: Dk. 10 Chahechouhe, Dk. 83 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Bammou, Dk. 54 Mrsic (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Gürbulak, Dk. 28 Ercan Coşkun, Dk. 78 Mustafa Eseri Dk. 86 Faruk Can Genç, Dk. 90+6 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor) , Dk. 60 Erdem Özgenç, Dk. 77 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)