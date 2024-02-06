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Spor

Ankaragücü 5 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü, evinde konuk ettiği 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

6 Şubat 2024 Salı 19:41 - Güncelleme:
Ankaragücü 5 golle turladı!
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankaragücü, sahasında 24Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci, 44. dakikada Pedrinho, 51. dakikada Uros Radakovic, 65. dakikada Federico Macheda ve uzatma dakikalarında Astanakulov attı. 24Erzincanspor'un tek golü 58. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'ndan geldi.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 24Erzincanspor ise turnuvaya veda etti.

MKE Ankaragücü'nün çeyrek finaldeki rakibi 12 Şubat'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

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