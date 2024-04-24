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Spor

Ankaragücü açıkladı! Olimpiu Morutan'dan kötü haber

Ankaragücü'nün Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Olimpiu Morutan'ın sağlık durumu açıklandı.

24 Nisan 2024 Çarşamba 01:42 - Güncelleme:
Ankaragücü açıkladı! Olimpiu Morutan'dan kötü haber
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Ankaragücü'nde Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, ağır bir sakatlık yaşadı.

Ankaragücü, maçın 83. dakikasında sedye ile oyunu terk eden Morutan'ın aşil tendonunda kopma tespit edildiğini açıkladı.

İşte Ankaragücü'nün açıklaması;

"Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan'ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir."

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıkmıştı.

Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil olmuştu.

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