Ankaragücü Başkanı'ndan Halil Umut Meler'e maç sonu saldırı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken Ankaragücü'nün golü 14. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de Adolfo Gaich attı.

Ankaragücü'nde Ali Sowe, 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rizespor'da ise 90+5'te Emirhan Topçu, ikinci sarı kart sonucu oyun dışında kaldı.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI'NDAN HALİL UMUT MELER'E SALDIRI!

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.



Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

HAKEM ODASINDA BEKLETİLİYOR

Halil Umut Meler şu anda hakem odasında bekletiliyor. Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem odasında bekletilen ve ilk müdahalesi yapılan Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye götürüldü.