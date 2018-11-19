Ankaragücü, Beşiktaş maçında misafir tribün bilet fiyatını 1 TL olarak belirledi
Ankaragücü, Süper Lig’de bu hafta konuk edeceği Beşiktaş maçında deplasman tribünü bilet fiyatını 1 TL olarak belirledi.
Ankaragücü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü maçının deplasman tribünü bilet fiyatı Yönetim Kurulu’muz tarafından 1 TL olarak belirlenmiştir.”
Beşiktaş taraftarları sahaya 1 lira atmıştı
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmış ve Başkent ekibi o karşılaşmaya genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.
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