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Spor

Ankaragücü - Hatayspor erteleme maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanması gerekirken, Atakaş Hatayspor Kulübü'nde yaşanan pozitif vakalar ve test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakası 15 Aralık Salı günü oynanacak.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:13
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakasının 15 Aralık Salı günü oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Ligin 6. haftasında oynanması gerekirken, Atakaş Hatayspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakası, 15 Aralık Salı günü oynanacak." denildi.

Eryaman Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

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