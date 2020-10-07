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Spor

Ankaragücü ile Sivasspor, Başkent Kupası için kapışacak

Ankaragücü ile Sivasspor arasında sezon başında yapılması planlanan ancak stat bakımı nedeniyle ertelenen Başkent Kupası maçı 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

IHA07 Ekim 2020 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:25
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştireceği, Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında Ankaragücü ile Sivasspor ‘Başkent Kupası’ maçında karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü ile DG Sivasspor arasında sezon başında yapılması planlanan ancak stat bakımı nedeniyle ertelenen ‘Başkent Kupası’ müsabakası bu hafta sonu oynanacak. 10 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun ve Harun Tekin yönetecek.

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