Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.