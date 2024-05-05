Ankaragücü, rakibi Beşiktaş'a hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 7 Mayıs Salı günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Rondo ve pas çalışmasıyla idmanı sürdüren futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışması yaptı.

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.