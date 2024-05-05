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Spor

Ankaragücü, rakibi Beşiktaş'a hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında Beşiktaş'a konuk olacak olan Ankaragücü, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Ankaragücü, rakibi Beşiktaş'a hazırlanıyor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 7 Mayıs Salı günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Rondo ve pas çalışmasıyla idmanı sürdüren futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik çalışması yaptı.

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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