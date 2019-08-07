Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladık.

Türkiye’yi ve Ankara’yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, “Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.”