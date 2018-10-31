Ankaragücü, tek golle tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankaragücü ile Erbaaspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Ankaragücü, 3. Lig 1. Grup'ta yer alan rakibi Erbaaspor karşısında zorlansa da 1-0 kazanmasını bildi ve turu geçti.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren tek gol, 58. dakikada penaltıdan Alessio Cerci'den geldi. İtalyan yıldız, Ankaragücü formasıyla 2. golünü de penaltıdan atmış oldu.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlarken Erbaaspor, kupanın dışında kaldı.