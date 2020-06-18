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Spor

Ankaragücü'nde iki eksik

Ankaragücü'nde, Medipol Başakşehir maçı öncesi iki eksik bulunuyor. Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile sarı kart cezalısı Ante Kulusic, mücadelede forma giyemeyecek.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 12:00 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:00
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Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Ligde 24 puanla 17. sırada yer alan başkent temsilcisi, lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan 2. sıradaki Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra yaptığı ilk maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, son iki karşılaşmasında 4 puan aldı.

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki MKE Ankaragücü'nde, sakatlığı bulunan Orkan Çınar ile sarı kart cezalısı Ante Kulusic, Medipol Başakşehir önünde forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçını, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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