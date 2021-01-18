AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:54 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:54

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, ilk 25 dakikada kendi oyun anlayışlarını duruşlarıyla gösterdiklerini belirtti.

İlk yarının son 15 dakikasında oyun anlayışlarından çok uzak olduklarını vurgulayan Dalcı, şunları kaydetti:

"İlk 25 dakika kendi oyun anlayışımızı, duruşumuzla gösterdik ama golden sonra takımım oyundan düştü bunu net olarak söyleyebilirim. İlk 45 dakikanın son 15 dakikası oyun anlayışımızdan çok uzaktı. 2-0 içeriye girmek bu tarz maçlarda çok zor. Belli bir direnci göstermek zor oldu. Üzüldüğüm nokta şu; biz takım olarak son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz ve bunun farkındayız. Tek üzüntüm bu. Bu maçı geride bıraktık, 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var ona hazırlanacağız."