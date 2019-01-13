Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
Süper Lig'de beklenmeyen bir veda daha gerçekleşti: Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.
Bektaş'ın transfer tahtasının açılmaması nedeniyle ayrılık kararı aldığı ve yönetimin de istifayı kabul ettiği ifade edildi.
Bayram Bektaş'ın yerine göreve Mustafa Kaplan'ın getirdiği de kaydedildi.
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