Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.
Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.
Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.
SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN YOLA ÇIKTI
Son olarak Başakşehir'de görev alan Belözoğlu ekibiyle birlikte yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere Ankara'ya yola çıktı.