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Spor

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü! Yeni adresi resmen belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde yeni teknik direktör arayışları sonuç buldu. Başkent ekibi, Tolunay Kafkas'ın görevden alınmasının ardından Emre Belözoğlu ile anlaştı.

AA3 Ekim 2023 Salı 12:23 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri döndü! Yeni adresi resmen belli oldu
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.

Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.

SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Son olarak Başakşehir'de görev alan Belözoğlu ekibiyle birlikte yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere Ankara'ya yola çıktı.

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