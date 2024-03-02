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Spor

Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması!

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan Ertaç Özbir'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

2 Mart 2024 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden Ertaç Özbir açıklaması!
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MKE Ankaragücü Kulübü, Trendyol Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan Ertaç Özbir'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kafa travması şüphesi ile hastaneye kaldırılan futbolcularımızdan Ertaç Özbir'in yapılan ilk tetkikler sonucunda sağlığı iyi durumda. Oyuncumuz, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirecektir. Ertaç Özbir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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