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Spor

Ankaragücü'nden zemin açıklaması!

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının arından Eryaman Stadı'nda zemin bakım çalışmalarının başladığını açıkladı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden zemin açıklaması!
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'nın zeminin bakım çalışmalarına Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hemen ardından başladığını duyurdu.

Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamada, Eryaman Stadı'nda 18 Şubat'taki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçına kadar müsabaka oynanmayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasının bitimi ile birlikte Eryaman Stadı'nın zemininde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. 9 günlük arada yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. TFF tarafından, bugün Eryaman Stadı'nda kupa maçı oynatıldı. 10 gün sonra, saha zemininin mevcut durumundan çok daha iyi olacağı kesindir. 5 maçlık cezamızın ardından, coşkulu ve tutkulu taraftarımızın desteği ile keyifli bir buluşma olacak."

Eryaman Stadı'nda haftada iki maç oynandığını, kupa maçlarıyla zeminin zorlandığını vurgulayan Aytekin, ilk kez 10 günlük bir aranın olduğunu ve bu sayede 18 Şubat'ta oynayacakları Galatasaray karşılaşmasında zeminin daha iyi duruma geleceğini kaydetti.

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