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Spor

Ankaragücü'nün suçladığı Oğuzhan Akgün sessizliğini bozdu

Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonunda çıkan olayların sorumlusu olduğu iddia edilen Oğuzhan Akgün'den açıklama geldi.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
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Ankaragücü cephesi tarafından dün gece yaşanan olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün, bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

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Akgün açıklamasında şu ifadeleri kulandı:

"TÜM TEPKİLERE RAĞMEN HEYECANIMIZI NORMAL BİR ŞEKİLDE YAŞADIK"

"Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen, çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık."

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"YAPMADIĞIM EYLEMİN ÖZRÜ DE OLMAZ"

"Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz"

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