Ankaragücü'nün suçladığı Oğuzhan Akgün sessizliğini bozdu

Ankaragücü cephesi tarafından dün gece yaşanan olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün, bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

"TÜM TEPKİLERE RAĞMEN HEYECANIMIZI NORMAL BİR ŞEKİLDE YAŞADIK"

Beşiktaş Yönetimi harekete geçti! Josef de Souza... Akgün açıklamasında şu ifadeleri kulandı:

"Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen, çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık."

Yıldız futbolcudan şaşırtan hareket Fenerbahçe'yi sildi!

"YAPMADIĞIM EYLEMİN ÖZRÜ DE OLMAZ"

"Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz"